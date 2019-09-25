Клинтон обвинила Трампа в предательстве
Экс-глава Госдепартамента и бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов Хиллари Клинтон обвинила американского лидера Дональда Трампа в предательстве. Об этом она написала в твиттере.
По ее словам, американский президент предал свою страну.
«Это не политическое заявление, это — суровая реальность, и мы должны действовать», — отметила Клинтон.
Она также подчеркнула, что Трамп угрожает ценностям, которые делают американцев сильными и свободными.
Клинтон заключила, что поддерживает идею об импичменте главы США.