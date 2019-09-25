Нетаньяху сформирует новое правительство

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Израильский лидер Реувен Ривлин поручил лидеру партии «Ликуд» Биньямину Нетаньяху сформировать правительственную коалицию. Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечается, он должен сформировать коалицию по итогам выборов 17 сентября

«Я решил предоставить вам (Нетаньяху. — «Газета.Ru») возможность сформировать правительство», — подчеркнул Ривлин.

Уточняется, что такое заявление лидер сделал во время обращения к Нетаньяху на церемонии в президентской канцелярии в Иерусалиме.

Нетаньяху подчеркнул, что принимает поручение главы государства, отметив, что стране нужно правительство единства.

Ранее сообщалось, что соперник Нетаньяху отказался формировать коалицию.