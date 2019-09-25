Мадуро подарил Путину копию сабли Боливара
Венесуэльский лидер Николас Мадуро подарил главе России Владимиру Путину копию сабли руководителя борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке и национального героя страны Симона Боливара. Об этом президент Венесуэлы написал в твиттере.
Как отмечается, такой подарок он преподнес Путину лично при встрече.
По его словам, он решил сделать такой подарок в знак благодарности за ту поддержку, которая Россия оказывает стране.
«И за уважение нашего суверенитета и права на самоопределение народов», — добавил Мадуро.
Кроме того, он добавил, что встреча с российским президентом прошла в положительном ключе.