Мадуро подарил Путину копию сабли Боливара

<img src="//img.gazeta.ru/files3/831/12685831/RIAN_6020853.HR-pic905-895x505-37786.jpg">

Венесуэльский лидер Николас Мадуро подарил главе России Владимиру Путину копию сабли руководителя борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке и национального героя страны Симона Боливара. Об этом президент Венесуэлы написал в твиттере.

Как отмечается, такой подарок он преподнес Путину лично при встрече.

По его словам, он решил сделать такой подарок в знак благодарности за ту поддержку, которая Россия оказывает стране.

«И за уважение нашего суверенитета и права на самоопределение народов», — добавил Мадуро.

Кроме того, он добавил, что встреча с российским президентом прошла в положительном ключе.

Ранее Мадуро признался, что ему комфортно в Москве.