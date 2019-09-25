Белый дом опубликовал разговор Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал разговор президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским. Стенограмма представлена на сайте Белого дома.

Стенограмма заняла пять страниц. Отмечается, что документ составлен на записях сотрудников Белого дома, которые присутствовали в кабинете Трампа во время телефонной беседы.

Имя вице-президента Джо Байдена, который баллотируется на пост главы США, встречается в тексте несколько раз.

Так, Зеленский пообещал, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело компании, в которой работал сын Байдена — Хантер.

Также он просил лидера США предоставить дополнительные данные о «деле Байдена», чтобы провести расследование.

Ранее сообщалось, что Трамп опубликует секретную запись разговора с Зеленским.