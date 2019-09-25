Двое выпускников «школы губернаторов» возглавили комитеты Совфеда

Выпускники первого потока программы кадрового резерва ВШГУ Лилия Гумерова и Николай Журавлев, избранные в среду главами комитетов Совета Федерации России, имеют большой опыт сенаторской работы и показали высокий уровень компетенций, обучаясь на программе, отметил директор ВШГУ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он добавил, что ВШГУ особо отмечает востребованность своих выпускников не только на региональной, но и федеральной работе.

В среду Совет Федерации России проголосовал за избрание Лилии Гумеровой и Николая Журавлева главами комитетов по науке, образованию и культуре и по бюджету и финансовым рынкам. До этого они занимали должности первых заместителей председателей профильных комитетов.

«Комитет по бюджету и финансовым рынкам и комитет по науке, образованию и культуре — одни из ключевых в Верхней палате Парламента России. И Лилия Гумерова, и Николай Журавлев имеют за спиной большой опыт не только сенаторской работы. Оба работали в органах власти в регионах, от которых и были затем делегированы в Совет Федерации. Они оба имеют профильное образование, много лет отдали финансовой и образовательной сферам. Обучаясь на первом потоке программы кадрового резерва ВШГУ, показали хорошие результаты и высокий уровень своих компетенций. Мы рады за всех наших выпускников и особо отмечаем то, что они оказываются востребованными не только на региональном уровне, но и на федеральном», — цитирует агентство Regnum директор ВШГУ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.