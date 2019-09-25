«Ъ» узнал о призывах Путина к странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе направил ряду стран, в том числе состоящих в НАТО, послание. В нем он предлагал ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прибывший на сессию Генассамблеи ООН дипломата из страны—члена НАТО.

Отмечается, что основной темой бумаги стала ситуация вокруг расторжения советско-американского Договора 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), которое состоялось 2 августа.

В письме Путин призвал лидеров поддержать усилия России и выступить за введение в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия.

Глава также пояснил, что российская сторона уже приняла решение не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах до тех пор, пока этого не начнет делать американская сторона.

Уточняется, что Кремль ранее уже обращался в адрес государств Североатлантического альянса с таким призывом, однако страны не проявили заинтересованности в данном вопросе.

До этого США приступили к разработке запрещенных ДРСМД ракет.