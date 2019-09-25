Эксперт прокомментировал снижение допустимого порога превышения скорости

Лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков прокомментировал возвращение к прежнему лимиту превышения скорости в 10 км/ч, которое предложило МВД. Об этом сообщает РИА «Новости».

Цветков сказал, что никогда не поддерживал введение подобного закона.

Он пояснил, что эта инициатива только увеличит число штрафов для водителей, однако в снижении количества аварий на дорогах никак не поможет. По его мнению, эта мера нацелена лишь на дополнительный сбор денег.

Он считает, что борьба с любителями быстрой езды должна осуществляться на законодательном уровне. Действенной альтернативой штрафов он видит административный арест на 15 суток.

«Предлагаем подвергать нарушителей, допускающих неоднократное превышение разрешенной скорости больше чем на 60 км в час и более, административному аресту на срок до 15 суток. Штраф для таких водителей – слишком мягкая мера», - заключил Цветков.

Ранее идею снизить порог допустимого превышения максимальной скорости на дорогах поддержал замглавы ГИБДД Владимир Кузин.