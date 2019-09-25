Зеленский назвал человека, который может давить на него

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Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о якобы давлении со стороны президента США Дональда Трампа, назвал единственного человека, который может это делать. Вопрос задал телеканал «Россия». Видео в своем телеграме выложила Ольга Скабеева.

«На меня может давить только один человек. На меня может давить только мой сын. Ему 6 лет», — ответил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что на него никто не может давить.

Трамп также отрицает, что договаривался с президентом Украины Владимиром Зеленским о начале расследования украинскими правоохранителями дела против сына главного конкурента американского лидера на предстоящих выборах Джо Байдена.