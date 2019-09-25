Зеленский ответил, давил ли на него Трамп

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил, давил ли на него в разговоре президент США Дональд Трамп. Вопрос задал телеканал «Россия». Видео в своем телеграме выложила Ольга Скабеева.

«На меня никто не может давить, потому что я президент независимой Украины», — ответил Зеленский.

Трамп также отрицает, что договаривался с президентом Украины Владимиром Зеленским о начале расследования украинскими правоохранителями дела против сына главного конкурента американского лидера на предстоящих выборах Джо Байдена.

Ранее Трамп заявил, что рассекретит запись телефонного разговора с коллегой из Украины Владимиром Зеленским.