Зеленский ответил, давил ли на него Трамп
Президент Украины Владимир Зеленский ответил, давил ли на него в разговоре президент США Дональд Трамп. Вопрос задал телеканал «Россия». Видео в своем телеграме выложила Ольга Скабеева.
«На меня никто не может давить, потому что я президент независимой Украины», — ответил Зеленский.
Трамп также отрицает, что договаривался с президентом Украины Владимиром Зеленским о начале расследования украинскими правоохранителями дела против сына главного конкурента американского лидера на предстоящих выборах Джо Байдена.
Ранее Трамп заявил, что рассекретит запись телефонного разговора с коллегой из Украины Владимиром Зеленским.