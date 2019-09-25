Стало известно, как Зеленский извинялся перед Кадыровым

Президент Украины Владимир Зеленский в 2014 году пытался извиниться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за то, что использовал кадры с ним в юмористической передаче, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Зеленский тогда возглавлял студию «Квартал 95».

Как сообщили украинские СМИ, Зеленский тогда пришел к замминистра внутренних дел Владимиру Евдокимову, так как якобы «опасался за свою жизнь». После этого Зеленскому устроили встречу с посредником, который якобы побеседовал с заместителем главы МВД Чечни, а после и с самим главой ведомства, после чего последний переговорил с Зеленским.

Также в апреле 2019 года Владимир Зеленский вновь извинился перед мусульманами за использование кадров, на которых Кадыров плачет после молитвы. Он пояснил, что не знал про это видео, поскольку не вел эту передачу.