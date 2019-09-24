Глава минторговли США уснул во время выступления Трампа на Генассамблее ООН

Американский министр торговли Уилбур Росс заснул прямо во время выступления главы США Дональда Трампа на заседании Генассамблее ООН. Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что сначала министр просто закрыл глаза, а через время он даже опустил голову, словно задремав на 15 минут на выступлении Трампа.

В какой-то момент Росс открыл глаза и продолжил слушать выступление Трампа.

По словам министра, он закрыл глаза, так как носит слуховой аппарат и во время слов президента Соединенных Штатов он концентрировался на сказанном. Также министр подчеркнул, что после выступления американского лидера он поучаствовал двусторонних встречах с лидерами разных стран.

«Это не связано с низким уровнем энергии», — заключил Росс.

Ранее сообщалось, что глава МИД Франции заснул на переговорах в Алжире.