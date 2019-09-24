Макрон отметил прогресс в диалоге между Украиной и Россией

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что видит прогресс в отношениях российской и украинской сторон. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что Макрон объявил о своем наблюдении во время заседания Генеральной ассамблеи ООН.

По его мнению, отношения между двумя странами улучшаются, так как глава Украины Владимир Зеленский делает первые шаги, а российский лидер Владимир Путин ему отвечает взаимностью.

«В эти последние недели удалось добиться прогресса», — подчеркнул Макрон.

Ранее сообщалось, что Макрон подружился с Зеленским.