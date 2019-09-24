В Думе намерены обсуждать вмешательство США в дела России с новым американским послом

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России планирует обсуждать попытки США повлиять на выборы в РФ уже с новым американским послом, хотя приглашение нынешнему главе дипмиссии Джону Хантсману не отозвано, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

«Я думаю, будет правильно, если мы составим диалог с новым руководителем дипмиссии, потому что от него зависит, как будут формироваться отношения», - сказал Пискарев, возглавляющий также комитет нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции.

«Тем не менее, если у него (у Хантсмана) появится желание [прийти на заседание комиссии], - мяч на его стороне, мы его пригласили через МИД», - цитирует его ТАСС.

Пискарев отметил, что у комиссии есть подтверждение независимых экспертов-лингвистов, включая зарубежных, о том, что публикация в Twitter посольства США «имела скрытый смысл агитации на участие в неразрешенном митинге, демонстрации и шествии». «У нас есть подтверждение нашей позиции, что имело место вмешательство, мы об этом говорили и будем говорить», - отметил Пискарев. Данная публикация и стала поводом для приглашения Хантсмана.

Как известно, ранее эти вопросы были рассмотрены на заседаниях Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.