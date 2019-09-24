Парламент Британии возобновит работу 25 сентября
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Британский парламент возобновит работу 25 сентября, передает РИА «Новости» заявление спикера палаты общин Джона Беркоу.
Он пояснил, что проинструктировал палату о том, что парламентарии должны возобновить свою работу с завтрашнего дня (25 сентября).
«Парламентарии начнут заседание в 11.30 местного времени (13.30 мск)», — сказал Беркоу.
По словам Беркоу, парламентарии в среду рассмотрят вопросы работы министерств, а также несколько документов, требующих решения.
Ранее Верховный суд Великобритании постановил, что премьер-министр Борис Джонсон незаконно приостановил работу парламента.