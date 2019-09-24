В Совфеде предложили перенести штаб-квартиру ООН из США
Российский сенатор Владимир Джабаров предложил поставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из США в другую страну, передает «Интерфакс».
С таким предложением он выступил после невыдачи виз членам российской делегации.
Он заявил, что штаб-квартиру стоит перенести в Швейцарию, «с которой никогда подобных проблем не было».
Он назвал действия американской стороны, отказавшейся выдать визы членам российской делегации, «выкручиванием рук».
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил сменить американских дипломатов в России после того, как США отказались выдать визы российским сенаторам для поездки на Генассамблею ООН.