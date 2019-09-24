В Киеве объяснили ошибку Зеленского по отношению к России

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Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала об ошибке, которую сделал президент Украины Владимир Зеленский в отношениях Киева и Москвы, передает «112 Украина».

По ее словам, ошибкой Зеленского стало назначение на должность главы МИД Украины Вадима Пристайко, так как он «слишком пронатовский».

По ее мнению, Россия не станет вести с ним диалог.

Герман отметила, что МИД Украины должен был возглавить тот, «с кем бы говорили и Запад и Восток».