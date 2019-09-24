Помпео попросил страны мира присоединиться к осуждению политики Ирана
Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением, в котором призвал все страны мира присоединиться к осуждению атак Ирана на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом он написал в своем твиттере.
По его словам, это позволит укрепить дела мира, а также послужит активизации дипломатии.
Кроме послания к государствам, Помпео выразил благодарность Великобритании, Франции и Германии за то, что они четко возложили ответственность за акт войны против Саудовской Аравии на Иран.
Ранее Помпео обвинил Иран в причастности к атакам на НПЗ Саудовской Аравии.