На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее

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Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс отреагировала на решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ассамблеи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что участие в сессиях ассамблеи является обязательным для всех государств-членов.

По мнению Кокса, российская сторона должна была направить новую делегацию в ПАСЕ и то же самое касается Украины.

Представитель ПАСЕ подчеркнул, что Совет Европы не явлояется «кафе, где вы выбираете все, что вам нравится».

Ранее сообщалось, что Украина отказалась от ПАСЕ из-за России.