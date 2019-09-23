Трамп посетовал на то, что ему не дают Нобелевскую премию

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что ему не дают Нобелевскую премию, сообщает РИА «Новости».

По словам американского лидера, он мог бы получить Нобелевскую премию за многие свои достижения, если бы «они давали ее по-честному».

Также он напомнил, что прошлому главе США Бараку Обаме вручили Нобелевскую премию мира в 2009 году.

Трамп уточнил, что Обаме дали премию сразу после вступления на пост президента.

«Он сам не мог понять, за что он ее получил. И знаете что? Это единственное, в чем я с ним согласен», — заключил американский президент.

Ранее сообщалось, что Трамп отреагировал на скандал вокруг его разговора с Зеленским.