Слуцкий назвал «ересью» заявление МИД Эстонии об оккупации СССР

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление МИД Эстонии, в котором представители ведомства опровергли данные об освобождении страны Красной армией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма является кощунством.

Кроме того, Слуцкий заявил, что Эстония занимается распространением «исторической ереси» и постоянно говорит о «советской оккупации».

Депутат отметил, что Россия не признает трактовки об оккупации стран Европы СССР.

Ранее сообщалось, что МИД Эстонии отрицает заявление об освобождении страны Красной армией.