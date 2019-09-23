Трамп отреагировал на скандал вокруг его разговора с Зеленским

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Президент США Дональд Трамп отреагировал на скандал вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, говорить о коррупции необходимо.Также Трамп выразил мнение, что Зеленский привнесет честность в государство.

Кроме того, он добавил, что США поддерживает «эту страну», поэтому хотят видеть в ней честность.

Американский президент также отметил, что необходимо говорить о коррупции. Он уточнил, что нужно поднимать этот вопрос, так как США финансирует средства Украине.

«Почему мы будем давать деньги стране, в которой имеется коррупция?», — сказал Трамп.

Ранее в Конгрессе США пригрозили урезать фонды разведки из-за разговора Трампа и Зеленского.