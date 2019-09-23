Украина отказалась от ПАСЕ из-за России

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Доминик Бутен/РИА «Новости»

Новая делегация Украины официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что часть украинской делегации не намерена посещать сессию ПАСЕ.

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