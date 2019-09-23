В Конгрессе США пригрозили урезать фонды разведки из-за разговора Трампа и Зеленского

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Демократы в Конгрессе США заявили, что намерены урезать финансирование Национальной разведки за отказ предоставить в распоряжение законодателей жалобу на содержание разговора президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.

Об этом рассказал председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф.

Он подтвердил, что из-за отказа аппарата директора разведки раскрыть жалобу, палата может не удовлетворить некоторые запросы о финансировании.

Сообщается, что по правилам подобными документами положено делиться с Конгрессом, но и. о. директора Нацразведки Джозеф Магуайр запретил передавать документ законодателям.

Ранее экс-госсекретарь США Джон Керри обвинил республиканцев, и, в частности, адвоката американского лидера Руди Джулиани, в попытке скрыть факт давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского.