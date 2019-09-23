Керри обвинил республиканцев в сокрытии фактов давления Трампа на Зеленского
Бывший госсекретарь США Джон Керри обвинил республиканцев, и, в частности, адвоката американского лидера Руди Джулиани, в попытке скрыть факт давления Дональда Трампа на лидера Украины Владимира Зеленского.\
Об этом он заявил в эфире CBS.
Керри заявил, что для президента США, использовать внешнюю политику, чтобы запугивать лидера другой страны - беспрецедентно, и в последний раз, когда это сделал Ричард Никсон , республиканская партия привлекла его к ответственности за злоупотребление властью.
Он также потребовал публикации стенограммы разговора лидеров двух стран.
Ранее Джулиани закатил истерику на Fox из-за вопросов о разговоре Трампа и Зеленского.