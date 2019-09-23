Митт Ромни обеспокоен данными о давлении Трампа на Зеленского
Сенатор-республиканец Митт Ромни высказался о скандале, разгоревшемся из-за разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
В своем твиттере Ромни написал, что данные о давлении Трампа на Зеленского, а также о попытках американского лидера дискредитировать своего соперника Джо Байдена вызывают сильную тревогу.
Ромни также добавил, что «факты крайне важны», и призвал изучить доказательства.
Ранее председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявил, что в том случае, если Дональд Трамп на самом деле оказывал давление на Владимира Зеленского, то ему грозит импичмент.