Митт Ромни обеспокоен данными о давлении Трампа на Зеленского

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Сенатор-республиканец Митт Ромни высказался о скандале, разгоревшемся из-за разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

В своем твиттере Ромни написал, что данные о давлении Трампа на Зеленского, а также о попытках американского лидера дискредитировать своего соперника Джо Байдена вызывают сильную тревогу.

Ромни также добавил, что «факты крайне важны», и призвал изучить доказательства.

Ранее председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявил, что в том случае, если Дональд Трамп на самом деле оказывал давление на Владимира Зеленского, то ему грозит импичмент.