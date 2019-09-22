Трамп подумает насчет публикации записи разговора с Зеленским

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что готов обнародовать содержание своего разговора с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это был прекрасный разговор с украинским президентом.

«Лучше и не придумаешь. Но мы решим, как опубликовать его», — уточнил Трамп.

Ранее кандидат на пост американского президента Джо Байден заявил, что необходимо срочно провести расследование в отношении Трампа и узнать о его разговоре с Зеленским.