Трамп подумает насчет публикации записи разговора с Зеленским
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что готов обнародовать содержание своего разговора с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, это был прекрасный разговор с украинским президентом.
«Лучше и не придумаешь. Но мы решим, как опубликовать его», — уточнил Трамп.
Ранее кандидат на пост американского президента Джо Байден заявил, что необходимо срочно провести расследование в отношении Трампа и узнать о его разговоре с Зеленским.