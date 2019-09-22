Семью Порошенко заставили говорить только на украинском языке

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его семью заставили разговаривать дома только на украинском языке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Экс-президент заявил, что такой ультиматум перед семьей поставил его сын — Михаил Порошенко.

Порошенко отметил, что исключением стало общение на английском языке.

По признанию бывшего украинского лидера, сын следит за данным правилом и может штрафануть за его невыполнение.

Порошенко также похвалился, заявив, что все его дети блестяще владеют украинским языком.