Семью Порошенко заставили говорить только на украинском языке
close
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его семью заставили разговаривать дома только на украинском языке. Об этом сообщает РИА «Новости».
Экс-президент заявил, что такой ультиматум перед семьей поставил его сын — Михаил Порошенко.
Порошенко отметил, что исключением стало общение на английском языке.
По признанию бывшего украинского лидера, сын следит за данным правилом и может штрафануть за его невыполнение.
Порошенко также похвалился, заявив, что все его дети блестяще владеют украинским языком.