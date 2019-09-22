Байден жаждет расследования возможного давления Трампа на Зеленского

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Кандидат на пост американского президента Джо Байден заявил, что необходимо срочно провести расследование в отношении главы государства Дональда Трампа и узнать о его разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters.

Он подозревает, что Трамп мог злоупотреблять властью и давить на Зеленского. По его словам, президент Украины просто искал помощи у Соединенных Штатов, а Трамп начал злоупотреблять полномочиями и просить его помочь с расследованием дела против его сына — Хантера Байдена.

«Это возмутительно», — подчеркнул Байден.

По мнению претендента на пост, Трамп пытается очернить его, чтобы заполучить кресло президента.

Предполагается, что Трамп мог нарушить закон, дав Зеленскому некое обещание, из-за которого разведывательные службы США подали официальную жалобу на американского лидера и доложили об этом Конгрессу.

Ранее Трамп отреагировал на скандал из-за разговора с Зеленским.