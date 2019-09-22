Президент Колумбии призвал покончить с правлением Мадуро

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Колумбийский президент Иван Дуке заявил, что необходимо покончить с правлением венесуэльского коллеги Николаса Мадуро. Об этом пишет ТАСС.

Дуке считает, что Мадуро жестокий. Он сравнил его с бывшим лидером Сербии Слободаном Милошевичем.

«С этим надо покончить», — подчеркнул Дуке.

Также глава Колумбии посоветовал Венесуэле не нарушать мир в соседней стране, иначе будут последствия.

До этого Мадуро говорил, что хочет провести военные учения на границе с Колумбией с 10 по 28 сентября.

Ранее США и союзники обнародовали пакт мер против Каракаса.

Экс-президент Югославии Слободан Милошевич в 2002 году был приговорен к пожизненному заключению за геноцид и преступления против человечности. В 2006 году он скончался в тюрьме.