Президент Колумбии призвал покончить с правлением Мадуро
Колумбийский президент Иван Дуке заявил, что необходимо покончить с правлением венесуэльского коллеги Николаса Мадуро. Об этом пишет ТАСС.
Дуке считает, что Мадуро жестокий. Он сравнил его с бывшим лидером Сербии Слободаном Милошевичем.
«С этим надо покончить», — подчеркнул Дуке.
Также глава Колумбии посоветовал Венесуэле не нарушать мир в соседней стране, иначе будут последствия.
До этого Мадуро говорил, что хочет провести военные учения на границе с Колумбией с 10 по 28 сентября.
Ранее США и союзники обнародовали пакт мер против Каракаса.
Экс-президент Югославии Слободан Милошевич в 2002 году был приговорен к пожизненному заключению за геноцид и преступления против человечности. В 2006 году он скончался в тюрьме.