В партии Зеленского сообщили о несоответствии ценностей Украины и ЕС

В партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили, что у страны и ЕС по многим вопросам не соответствуют мнения, а также Украина и Евросоюз имеют разные ценности. Об этом рассказала представитель «Слуги народа» Ирина Верещук, пишут «Известия».

По ее словам, Украина стремится некоторые ценности сохранить, в то время, как в европейских странах они «давно размыты».

Верещук попросила, чтобы Украину перестали сравнивать с другими странами.

«Когда мы говорим о семье, церкви, религии, о понятии семьи, пола и других, это все дискуссия», — заключила Верещук.

Ранее сообщалось, что Евросоюз продлил санкции против России ради Украины.