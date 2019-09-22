В вентиляции кабинета главы ГБР Украины нашли аппаратуру для прослушки

Глава Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба рассказал о том, что его кабинет прослушивали. Об этом пишет «Страна.ua».

Труба сообщил, что в вентиляционной системе его кабинета была найдена аппаратура для прослушки. Он опасается, что неизвестные могли получить много секретной информации.

По его мнению, какие-то специалисты профессионально вмонтировали прослушку вентиляцию.

«Стоит прослушка в одном месте или в нескольких — выясняем, как и то, к кому она приведет», — заключил Труба.

Глава ГБР подчеркнул, что в настоящее время в его кабинете работает следственно-оперативная группа, в том числе взрывотехники и специалисты по кибербезопасности.