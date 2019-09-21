Директор госбюро расследований Украины заявил о прослушивании его кабинета

Директор госбюро расследований Украины Роман Труба заявил, что его кабинет прослушивался, передает РИА «Новости».

Чиновник пояснил, что в кабинете, где он работал, было обнаружено оборудование для прослушки, помещенное в вентиляционную систему.

Труба добавил, что на записи нет компрометирующих материалов в его адрес, однако выразил обеспокоенность, что туда могло попасть обсуждение резонансных дел.

Он также заявил, что подозревает в установке оборудования политиков, которые опасались услышать свои имена в связи с громкими делами.

На месте работают взрывотехники и специалисты по кибербезопасности.