Шустер подаст в суд на Коломойского

Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Об этом сообщает «Cтрана.ua».

Как стало известно, между ними случилась перепалка в прямом эфире телеканала «Украина» во время передачи «Свобода слова с Савиком Шустером».

По имеющейся информации, иск связан со словами Коломойского о том, что Шустер нарушил контракт, получив в 2015 году предоплату за десять телепередач в эфире телеканала «1+1», в которых должен был участвовать. Сумма переплаты составила $2,5 млн.

«Сделал одну передачу, а на вторую «спалился» - взял деньги. Условие было, что он не должен брать деньги ни с кого», — заявил Коломойский.

В свою очередь, украинский олигарх считает, что Шустер должен вернуть деньги, которые якобы были взяты за эти передачи.