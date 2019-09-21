Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

Делегация Украины отказалась от участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил депутат Верховной рады страны от партии «Слуга народа» Богдан Яремко.

По словам политика, организация нарушила собственные принципы.

«Столкнувшись с откровенным игнорированием интересов [со стороны ПАСЕ], Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию», — написал Яремко.

По словам парламентария, положительно за решение проголосовало большинство фракций Рады.

Осенняя сессия ПАСЕ будет проходить с 30 сентября по 4 октября текущего года.

Ранее сообщалось, что в МИД Украины заявили о деградации санкций Запада против России.