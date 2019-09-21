Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России

Ведущая Ольга Скабеева в ходе эфира на телеканале «Россия 1» в резкой форме осадила украинскую журналистку Янину Соколовскую за ее слова о проплывающем «трупе» России.

Как известно, помимо прочего, во время телепередачи обсуждалась тема истекающего газового контракта между Россией и Украиной.

Соколовская отметила, что после решения суда ЕС по газопроводу Opal, Россия будет вынуждена пойти на любые условия Киева, чтобы выполнить свои контрактные обязательства перед Европой.

По ее словам, Москва занимается «клянчаньем» у Киева.

«Пожалуйста, купите у нас газ, дайте нам транзит. А мы уже сейчас стоим и выжидаем. Мы ждем, пока ваш «труп» аккуратно проплывет мимо нас», — заявила Соколовская.

В свою очередь, российская телеведущая назвала слова украинской журналистки идиотизмом.

«Главное, когда глумишься, не умереть от холода», — отметила Скабеева.

Ранее Скабееву возмутили слова Зеленского о Донбассе.