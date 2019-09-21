СМИ: Трамп не хочет раздражать Россию из-за Украины

Президент США Дональд Трамп считает, что действия Соединенных Штатов на Украине бессмысленны и раздражают Россию, с которой стоит иметь дружеские отношения. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

Как отмечается, американский лидер желает наладить отношения между Москвой и Вашингтоном.

«Кого вообще волнует Украина», — сказал Трамп.

Кроме того, газета отмечает, что глава вашингтонской администрации отказывается выбрать определенную дату для встречи с украинским коллегой Влдаимиром Зеленским, в то время как его помощники настаивают на скорых переговорах между лидерами.

Ранее сообщалось, что в США назвали Украину оккупантом российских территорий.