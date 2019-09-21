Вакарчук объяснил, почему предпочел концерт заседанию в Раде

Народный депутат Верховной Рады от партии «Голос» и музыкант Святослав Вакарчук рассказал, почему предпочел концерт заседанию в Раде. Об этом сообщает «Радио Свобода».

По его мнению, выступление на концерте в Минске не является нарушением, так как Конституция Украины позволяет народному депутату заниматься творческой деятельностью.

Также Вакарчук отметил, что бог запрещает ему не выступать.

Как заявил музыкант, он не получает гонораров за свои концерты, а также выплаты, которые запрещены для народного депутата.