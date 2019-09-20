Вакарчук предпочел концерт заседанию в Раде

Депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Святослав Вакарчук покинул заседание для того, чтобы успеть на свой концерт в Минске. Об этом сообщают «Украинские Новости».

Святослав Вакарчук заявил, что если концерт запланирован, то он не может его пропустить, несмотря на то, что его выступление будет бесплатным.

Отмечается, что депутат изначально планировал покинуть Раду после 18 часов. Однако он не присутствовал на заседании уже в 17 часов.

Ранее сообщалось, что Порошенко и Вакарчук захотели работать в комитете Рады по внешней политике.