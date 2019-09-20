Трамп прокомментировал «давление» на Зеленского

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Президент США Дональд Трамп отрицает, что договаривался с президентом Украины Владимиром Зеленским о начале расследования украинскими правоохранителями дела против сына главного конкурента американского лидера на предстоящих выборах Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News.

По словам Трампа, он не знает, кто является источником СМИ. Он также назвал заявление информатора политически ангажированными.

«Неважно, что я обсуждал», — сказал Трамп о своем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп подчеркнул, что в его разговоре с Зеленским не было ничего плохого, их беседа была абсолютно идеальной.

Ранее сообщалось, что конгресс США начал расследование попыток Трампа оказать давление на Украину.