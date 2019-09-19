ОАЭ присоединились к международной коалиции по безопасности на море. Об этом сообщает МИД Объединенных Арабских Эмиратов, передает РИА «Новости».

По информации ведомства, присоединение к международной коалиции направлено на поддержку региональных и международных усилий по борьбе с угрозами морскому судоходству и мировой торговле и обеспечения безопасности энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия вступила в коалицию по безопасности на море во главе с США.