Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины. Об этом сообщают местные СМИ.

Эстонский лидер отметила, что Евросоюз на протяжении многих лет оказывает помощь Украине. Однако, по ее словам, ЕС не наблюдает, чтобы Украина превращалась в менее коррумпированную страну, а ее экономика избавилась от такого явления, как олигархия.

Кальюлайд считает, что новой украинской власти нужно продемонстрировать, что «теперь развитие будет идти быстрее».

По мнению, президента Эстонии, в подобное положение Украина попала из-за своей бывшей власти, которая заложила коррупционный фундамент в стране. По этой причине Киеву нужно показывать перед ЕС результат, и прогресс в этом вопросе.