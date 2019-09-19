Трюдо ответил на обвинение в расизме, сделанного из-за его фото в гриме

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за то, что в 2001 году пришел на одну из вечеринок в черном гриме и белом тюрбане. Об этом сообщает Daily Mail.

Как объяснил Трюдо, тогда на нем был одет костюм Алладина.

Премьер заявил, что глубоко сожалеет о той ситуации, а также разочарован в себе. Кроме того, он попросил у канадцев прощение за свой поступок.

Также политик отметил, что на протяжении своей жизни боролся в расизмом и являлся сторонником толерантности.

Ранее лидер оппозиционной Новой демократической партии Канады Джагмит Сингх обвинил Трюдо в расизме из-за его фото в черном гриме.