Уволившиеся главы Ялты и Керчи готовы вновь участвовать в конкурсах

Главы Ялты, Керчи и Армянска, которые по предложению главы Крыма написали заявления о сложении полномочий, намерены участвовать в конкурсах на этот пост и продолжить работу. Об этом сообщает ТАСС.

Так, глава администрации Керчи Сергей Бороздин заявил, что планирует участвовать в конкурсе. Он также добавил, что готов пройти его согласно уставу муниципалитета и остальным процедурам.

Подавший в отставку глава администрации Ялты Алексей Челпанов тоже сказал, что намерен побороться за пост.

Глава Армянска Василий Телиженко и глава Белогорского района Галина Перлович также высказали свое желание участвовать в конкурсе.

Отмечается, что даты проведения конкурсов в городах и районах назначаются в разное время. Однако во всех муниципалитетах они должны пройти до ноября.

Ранее стало известно, что в Крыму полностью сменят руководство городов и районов.