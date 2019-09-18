Депутат Госдумы прокомментировал смену руководства городов и районов в Крыму

Депутат Госдумы Константин Бахарев считает, что смена руководства в городах и районах Крыма позволит увеличить эффективность работы команд управленцев на местах. Об этом сообщает ТАСС.

Он назвал такую процедуру логичной в свете прошедших недавно выборов.

По его мнению, из-за того, что раньше таких кардинальных изменений не производилось, назрела надобность повысить эффективность работы именно таким образом.

Бахарев добавил, что лишь ситуация 2014 года, когда Крым вошел в состав Российской Федерации, произошло исключение, и все органы власти были выбраны или назначены заново. Смены исполнительной власти в муниципалитетах из-за выборов советов и республиканского парламента в регионе не происходило никогда.

Ранее сообщалось, что в Крыму полностью сменят руководство городов и районов.