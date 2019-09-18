Взявшая у Путина интервью слепая школьница определилась с будущим

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Президент России Владимир Путин во время интервью семнадцатилетней Регине Парпиевой после ежегодной... Президент России Владимир Путин во время интервью семнадцатилетней Регине Парпиевой после ежегодной...
Президент России Владимир Путин во время интервью семнадцатилетней Регине Парпиевой после ежегодной...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Школьница, взявшая интервью у президента Владимира Путина, Регина Парпиева исполнила очередную мечту и определилась, чем займется в будущем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мать девушки.

По словам матери, на этой неделе ее дочь пообщалась с австралийским мотивационным оратором Ником Вуйчичем. Школьница мечтала об этой встрече с 12 лет и долго готовилась к интервью. Теперь она исполнила желание и знает, чем займется в дальнейшем.

Как отмечается, Парпиева хочет доказать, что нет ничего невозможного, а также, что незрячие люди вправе выбирать себе любые профессии.

Теперь школьница хочет обучаться журналистике в вузе и стать акулой пера.

«Она упорно идет к этой цели», — подчеркнула мать девочки.

Ранее взявшая интервью у Путина девушка поделилась впечатлениями.