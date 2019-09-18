Взявшая у Путина интервью слепая школьница определилась с будущим

Школьница, взявшая интервью у президента Владимира Путина, Регина Парпиева исполнила очередную мечту и определилась, чем займется в будущем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мать девушки.

По словам матери, на этой неделе ее дочь пообщалась с австралийским мотивационным оратором Ником Вуйчичем. Школьница мечтала об этой встрече с 12 лет и долго готовилась к интервью. Теперь она исполнила желание и знает, чем займется в дальнейшем.

Как отмечается, Парпиева хочет доказать, что нет ничего невозможного, а также, что незрячие люди вправе выбирать себе любые профессии.

Теперь школьница хочет обучаться журналистике в вузе и стать акулой пера.

«Она упорно идет к этой цели», — подчеркнула мать девочки.

Ранее взявшая интервью у Путина девушка поделилась впечатлениями.