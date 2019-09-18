Эксперт рассказал, чем может грозить Киеву отказ от подписания «формулы Штайнмайера»

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Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что киевские власти поставили проведение саммита «нормандского» формата под угрозу своим нежеланием подписывать «формулу Штайнмайера». Об этом сообщает «Интерфакс».

По его мнению, такой жест со стороны Украины показывает страну как ненадежного и безответственного работника.

Эксперт также добавил, что бойкот «формулы Штайнмайера» со стороны Киева также не позволит положительно решить вопрос разведения войск в Петровском и Золотом.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений.