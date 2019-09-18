Роухани обвинил США и Саудовскую Аравию в войне на Ближнем Востоке

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Президент Ирана Хасан Роухани, 14 апреля 2017 года Президент Ирана Хасан Роухани, 14 апреля 2017 года
Президент Ирана Хасан Роухани, 14 апреля 2017 года
Ebrahim Noroozi/AP

Президент Ирана Хасан Роухани обвинил США и Саудовскую Аравию в войне на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Комментируя атаку на НПЗ в Саудовской Аравии, он заявил, что эти страны разрушили Йемен, а теперь недовольны ответом на свои действия.

«Йеменцы не наносили ударов по школам, больницам или рынкам, они совершили атаку на промышленный центр в качестве предупреждения врагам», — подчеркнул Роухани.

Ранее сообщалось, что Роухани спросили об атаках беспилотников на нефтяные объекты.