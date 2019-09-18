Пенс: США находятся в боевой готовности для защиты Саудовской Аравии
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Соединенные Штаты находятся «в боевой готовности» для защиты своих союзников, но при этом не желают ни с кем воевать. Об этом сообщает Presstv.
Как отмечается, такое заявление политик сделал после нападения 14 сентября беспилотников на нефтедобывающие предприятия Саудовской Аравии, которая является союзником Соединенных Штатов.
«Мы в боевой готовности. Мы готовы защищать интересы наших союзников. Не сомневайтесь», — сказал Пенс.
Вице-президент также добавил, что американские спецслужбы нашли доказательства причастности Ирана к атакам на Saudi Aramco.
Он также сообщил, что во вторник, 17 сентября, государственный секретарь Майк Помпео отправится в Саудовскую Аравию для переговоров с официальными лицами относительно происшествия.
«Мы оцениваем все доказательства, мы консультируемся с нашими партнерами», — заявил Пенс, добавив, что Соединенные Штаты предпримут все меры для защиты своих союзников.
Ранее сообщалось, что Иран передал США ноту, в которой отрицает причастность к атаке на Saudi Aramco.