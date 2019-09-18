Матвиенко переназначена сенатором от Петербурга
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко продолжит представлять в верхней палате российского парламента правительство Санкт- Петербурга, передает РИА «Новости».
Постановление подписал вступивший в должность губернатора города Александр Беглов.
«Несколько минут назад я подписал соответствующее постановление: представителем правительства Санкт-Петербурга в Совете Федерации наделена Валентина Ивановна Матвиенко», — сказал Беглов.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не будет сама выдвигать свою кандидатуру на этот пост.