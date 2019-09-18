Матвиенко переназначена сенатором от Петербурга

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко продолжит представлять в верхней палате российского парламента правительство Санкт- Петербурга, передает РИА «Новости».

Постановление подписал вступивший в должность губернатора города Александр Беглов.

«Несколько минут назад я подписал соответствующее постановление: представителем правительства Санкт-Петербурга в Совете Федерации наделена Валентина Ивановна Матвиенко», — сказал Беглов.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не будет сама выдвигать свою кандидатуру на этот пост.