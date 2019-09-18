Турчак назвал вопиющей несправедливостью арест актера Устинова

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак высказался в защиту актера Павла Устинова, которого осудили на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве. Об этом он написал в своем инстаграме.

По его словам, заключительное решение должно быть пересмотрено в суде вышестоящей инстанции, которая должна учесть «все без исключения аргументы стороны защиты» и изучить все видеоматериалы.

«Ситуация, в которой оказался актер Павел Устинов – вопиющая несправедливость. Это невозможно игнорировать или промолчать», -— заявил политик.

Он добавил, что пересмотрел видеоролики, на которых видно, что мужчина просто стоял около метро, никого не трогая и не нарушая общественный порядок.

Турчак считает нечестным то, что суд не принял во внимание данные видео.

Парламентарий отметил, что тысячи неравнодушных людей справедливо возмущены. Он призвал вместе добиться справедливости.

Ранее худруки театров Москвы выступили в защиту актера Устинова.